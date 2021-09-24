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Пандемия COVID-19

Власти ХМАО продлили запрет на работу детских игровых комнат до 31 октября

В настоящее время в Югре наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации и снижение числа пациентов с коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сентября. /ТАСС/. Запрет на работу детских игровых комнат и развлекательных центров для детей в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), введенный из-за пандемии, продлен до 31 октября. Советующее постановление за подписью губернатора Югры Натальи Комаровой опубликовано на сайте правительства региона в пятницу.

"Продлить в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 31 октября 2021 года включительно приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна", - говорится в документе.

В настоящее время в Югре наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации и снижение числа пациентов с коронавирусом. По данным оперштаба, на 24 сентября общее число заразившихся в регионе превысило 74 тыс., выздоровели 70 тыс. человек, умерли 1 093 пациента.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
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