В Северной Осетии необходимо около 30 млрд рублей на ремонт водоснабжения до 2030 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 сентября. /ТАСС/. Около 30 млрд рублей требуется в Северной Осетии на модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Физический износ трубопроводов составляет 85%, физический износ насосно-силового оборудования 80%. Республикой разработана проектно-сметная документация на 12 объектов с получением положительного заключения государственной экспертизы. По 11 из них заявки направлены в Минстрой России. Реализация проектов позволит существенно улучшить ситуацию системы водоснабжения республики в целом", - сказал врио министра ЖКХ, топлива и энергетики республики Майран Тамаев.

По его словам, чтобы реализовать все пункты программы в течение десяти ближайших лет, потребуется 29,796 млрд рублей. В настоящее время сложной остается ситуация как в обеспечении качественной питьевой водой населения, так и в работе самих организаций, занятых в этой сфере. При этом основной проблемой остается износ сетей.

На заседании кабинета министров приняли "Республиканскую программу модернизации объектов водоснабжения и водоотведения Республики Северная Осетия-Алания на 2020-2030 годы". Она разработана по поручению главы Северной Осетии Сергея Меняйло для снижения потерь коммунальных ресурсов, а также установления экономически обоснованных тарифов на коммунальные услуги для ресурсоснабжающих организаций.