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Минпросвещения РФ проведет видеоконференцию со школами Европы, где преподают русский язык

Конференцию планируют провести до конца года

ВЕНА, 24 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения России до конца года организует в режиме видеосвязи конференцию с учителями европейских школ, в которых изучается русский язык. Об этом сообщил в пятницу ТАСС министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который находится с официальным визитом в Австрии.

"По приезде в Россию планируем провести видеоконференцию со всеми школами в странах Европы, где изучается русский язык. Установим контакты с этими школами и обсудим вопросы, которые стоят перед такими учебными заведениями", - отметил министр.

По его словам, конференцию планируется провести до конца 2021 года.

Кравцов находится в Австрии для участия в мероприятиях проходящего в Граце 22-26 сентября европейского первенства по рабочим профессиям EuroSkills Graz 2021. Он также провел рабочую встречу с министром образования, науки и научных исследований республики Хайнцем Фасманом и другими представителями из сферы образования Австрии.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
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