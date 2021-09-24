Минпросвещения России не исключает возможности обменов студентами колледжей с Австрией

ВЕНА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия изучает опыт Австрии по налаживанию взаимодействия колледжей с реальным сектором экономики и трудоустройству студентов учебных заведений среднего профессионального образования. В будущем возможен обмен студентов колледжей двух стран, рассказал в пятницу корреспонденту ТАСС министр просвещения России Сергей Кравцов, который находится с официальным визитом в Австрии.

"В Австрии очень неплохая система профессионального технического образования. Мы сегодня обсуждаем реализацию нового проекта "Профессионалитет" в России, который направлен на максимально практико-ориентированную подготовку в колледжах. Нам интересен опыт Австрии по взаимодействию с предприятиями, реальным сектором экономики и трудоустройству. Возможно, будем его использовать при реализации нашей программы", - сказал Кравцов.

По его словам, в результате этого не исключено, что в сфере среднего профессионального образования "возможны обмены учащихся колледжей [России и Австрии]".

Реализация программы "Профессионалитет" предусматривает сокращение срока обучения в колледжах по ряду специальностей до двух лет. Она начнется в России с 1 сентября 2022 года.