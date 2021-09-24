В разных городах Каталонии начались акции в поддержку Пучдемона

МАДРИД, 24 сентября. /ТАСС/. Сторонники независимости Каталонии устроили в пятницу вечером в разных городах региона акции в поддержку экс-лидера автономии Карлеса Пучдемона, который был задержан в Италии по запросу Испании, но затем отпущен на свободу. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

В Барселоне митинг проходит на центральной площади Святого Иакова. Аналогичные акции проводятся и в других городах автономии.

Пучдемон был задержан в четверг по прибытии на остров Сардиния. В пятницу итальянский суд постановил оставить его на свободе без каких-либо ограничений. Следующее заседание инстанции запланировано на 4 октября.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там в 2017 году незаконного референдума о независимости. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. Судебные власти Испании добиваются его выдачи по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате. По итогам выборов в Европарламент в 2019 году Пучдемон смог получить мандат, при этом власти пиренейского королевства просили законодателей приостановить его депутатскую неприкосновенность.