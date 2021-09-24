{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В разных городах Каталонии начались акции в поддержку Пучдемона

Экс-глава Каталонии был задержан по прибытии на остров Сардиния, но затем отпущен на свободу

МАДРИД, 24 сентября. /ТАСС/. Сторонники независимости Каталонии устроили в пятницу вечером в разных городах региона акции в поддержку экс-лидера автономии Карлеса Пучдемона, который был задержан в Италии по запросу Испании, но затем отпущен на свободу. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

В Барселоне митинг проходит на центральной площади Святого Иакова. Аналогичные акции проводятся и в других городах автономии.

Пучдемон был задержан в четверг по прибытии на остров Сардиния. В пятницу итальянский суд постановил оставить его на свободе без каких-либо ограничений. Следующее заседание инстанции запланировано на 4 октября.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там в 2017 году незаконного референдума о независимости. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. Судебные власти Испании добиваются его выдачи по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате. По итогам выборов в Европарламент в 2019 году Пучдемон смог получить мандат, при этом власти пиренейского королевства просили законодателей приостановить его депутатскую неприкосновенность.

Минтранс предложил отстранять от такси не знающих город нарушителей ПДД
Законопроектом предлагается наделить правительство РФ полномочиями по установлению составов административных правонарушений, при совершении которых в течение последнего года также будет запрещено управлять легковым такси
Читать полностью