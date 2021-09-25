{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: 1 октября в продажу поступит комикс о жизни экс-президента США Джимми Картера

История о Картере будет выпущена издательством TidalWave в рамках серии комиксов под названием Political Power

ТАСС, 25 сентября. Комикс, посвященный жизни 39-го президента Соединенных штатов Джимми Картера (занимал пост с 1977 по 1981 год), поступит в продажу 1 октября. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

Комикс будет рассказывать об отношениях Картера с его женой Розалин, о его пути в Белый дом и работе на посту президента США.

История о Картере будет выпущена издательством TidalWave в рамках серии комиксов под названием Political Power ("Политическая власть"). Как сообщает Reuters, TidalWave создает комиксы о политиках более 11 лет, среди героев уже опубликованных историй - президенты Джо Байден, Дональд Трамп, Барак Обама, Джордж Буш - младший и другие.

Теги
СШАКартер, Джимми
Бюджет РФ может получить около 16 млрд рублей в год от привлечения осужденных к труду
В частности, в 2021 году доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду оцениваются в 15,2 млрд рублей
Бюджет РФ может получить около 16 млрд рублей в год от привлечения осужденных к труду
Читать полностью