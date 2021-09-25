Reuters: 1 октября в продажу поступит комикс о жизни экс-президента США Джимми Картера

ТАСС, 25 сентября. Комикс, посвященный жизни 39-го президента Соединенных штатов Джимми Картера (занимал пост с 1977 по 1981 год), поступит в продажу 1 октября. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

Комикс будет рассказывать об отношениях Картера с его женой Розалин, о его пути в Белый дом и работе на посту президента США.

История о Картере будет выпущена издательством TidalWave в рамках серии комиксов под названием Political Power ("Политическая власть"). Как сообщает Reuters, TidalWave создает комиксы о политиках более 11 лет, среди героев уже опубликованных историй - президенты Джо Байден, Дональд Трамп, Барак Обама, Джордж Буш - младший и другие.