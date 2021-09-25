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Пандемия COVID-19

Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом продлили в Бурятии до 31 октября

Также приостановлена работа компьютерных клубов, кружков, секций

ТАСС, 25 сентября. Ограничительные меры, вызванные необходимостью противостоять коронавирусу, продлили в Бурятии до 31 октября, следует из опубликованного на официальном сайте правительства республики указа.

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Ранее меры были рассчитаны до конца сентября, однако впоследствии в документ были внесены изменения. Согласно обновленным правилам, до 31 октября включительно сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий. Также приостановлена работа компьютерных клубов, кружков, секций.

Неработающим гражданам в возрасте 65 лет и старше, за исключением прошедших вакцинацию от COVID-19 и имеющих соответствующий сертификат, предложено по-прежнему соблюдать режим самоизоляции.

В Бурятии, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, выявлено 58 326 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 49 964 человек, умерли 1 827.

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РоссияБурятияПандемия COVID-19
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