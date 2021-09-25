Жители Москвы внесли в дневник здоровья электронной медкарты более 100 млн записей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Популярность дневника здоровья в электронной медицинской карте за год выросла почти в два раза, москвичи внесли уже более 100 млн записей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Москвичи могут вносить в раздел "Мой дневник здоровья" данные о температуре тела, сатурации крови, показатели артериального давления, сведения о пульсе, уровне кислорода и сахара в крови, росте и весе. Врач на приеме при необходимости просматривает данные конкретного пациента, что помогает составить более полную картину о его здоровье и оперативно отслеживать отклонения от нормы. Москвичи оценили пользу сервиса и начинают более активно им пользоваться - за этот год его популярность выросла практически вдвое, а всего с момента запуска сервиса количество внесенных записей превысило 100 млн", - говорится в сообщении.

Значительная часть информации, попадающей в раздел "Дневник здоровья" электронной медкарты, вносится автоматически с помощью мобильных устройств, синхронизированных с умными гаджетами. Сегодня в ЭМК могут передаваться следующие показатели: артериальное давление, пульс, температура и уровень кислорода в крови. Горожане также могут заполнять свои "Дневники здоровья" и вручную. Помимо вышеуказанных данных, есть возможность указать уровень глюкозы в крови, рост, вес и индекс массы тела.

Кроме того, в электронную медкарту самостоятельно можно внести информацию о прививках и иммунодиагностических тестах, сделанных не в городских медицинских организациях, выписной эпикриз из стационара, рецепты, заключение врачебной комиссии, протоколы осмотра, результаты лабораторных и инструментальных исследований.

"В электронной медкарте также можно посмотреть результаты обследования, проведенного в павильоне "Здоровая Москва", протоколы осмотров врачей, результаты тестов на COVID-19 и других лабораторных исследований, а также инструментальных исследований (КТ, МРТ, УЗИ и других), включая изображения снимков, выписки из стационаров, историю вакцинаций взрослых и детей. Помимо этого, горожане могут изучить информацию о выписанных действующих рецептах, больничных листах и данных о вызовах скорой помощи, а также вносить данные о личном и семейном анамнезе. Документы можно выгружать из медкарты и отправлять по электронной почте или через мессенджеры", - добавляется в материале.

Электронная медицинская карта доступна горожанам на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Внедрение подобных решений стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, которую разработали и развивают комплекс социального развития Москвы и городской Департамент информационных технологий.