В ФРГ сообщили, что более 74% взрослого населения страны полностью привиты от коронавируса

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Более 74% взрослых жителей Германии полностью привиты от COVID-19. Об этом сообщил в субботу в Twitter министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

"После того как было сделано 107 млн прививок, 78,5% взрослых и 40,6% жителей в возрасте от 12 до 17 лет получили первую дозу. Полной защитой пользуются 74,5% взрослых и 32% [лиц] в возрасте от 12 до 17 лет", - написал глава Минздрава.

"Две вещи, которые должны сделать не решившиеся пока [сделать прививку] на этих выходных: пойти вакцинироваться и пойти на выборы - в какой последовательности, без разницы", - отметил Шпан.

По данным Института вирусологии имени Роберта Коха (РКИ, подчиняется Минздраву ФРГ), в Германии с населением более 80 млн человек полностью привиты свыше 53 млн жителей.

Вакцинация началась в Германии в конце декабря прошлого года. Первыми прививку сделали пожилые граждане, врачи, медики, работники важных социальных профессий. Используются препараты, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca, а также Johnson & Johnson.