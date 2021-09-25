СМИ: на манифестациях против санитарных пропусков во Франции ожидается до 80 тыс. человек

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Очередные акции протеста против санитарных пропусков в субботу во Франции могут собрать до 80 тыс. участников. Об этом сообщил телеканал BFM .

По его данным, по всей стране запланированы 185 манифестаций, четыре из которых в Париже. "В эту субботу в акциях протеста могут принять участие от 60 до 80 тыс. человек", - приводит телеканал слова своего источника в МВД страны.

Во французской столице запланированы четыре шествия. Первое отправится после полудня от Лионского вокзала до базилики Сакре-Кер. Еще одна манифестация, возглавляемая лидером партии "Патриоты" Флорианом Филиппо, начнется на площади Барселоны в середине дня, ее участники также в колонне пройдут до площади Вобан, расположенной возле Дома Инвалидов.

"Два других шествия будут намного меньше", - уточняют источники BFM. Как указывают в МВД, полиция опасается агрессивных действий протестующих в Марселе, Нанси и Меце. Как подчеркивают аналитики, с каждой неделей количество участников манифестаций падает.

Главной причиной недовольства населения является расширение зоны действия санитарных пропусков. С 9 августа французы должны предъявлять такой документ при посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и воздушных путешествий на дальние расстояния. Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности продления действия санитарных пропусков после 15 ноября.

Согласно последним данным властей, в республике с начала эпидемии выявлено более 6,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 116 тыс. человек. Более 50 млн сделали хотя бы одну прививку от коронавируса.