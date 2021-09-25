Школьники смогут посетить площадки состязаний Future Skills в Великом Новгороде

ГРАЦ /Австрия/, 25 сентября. /ТАСС/. Школьники и студенты вузов и колледжей смогут прийти на экскурсии на площадки состязаний по компетенциям, которые будут востребованы в будущем, Future Skills в Великом Новгороде. Об этом в субботу журналистам заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Соревнования пройдут в 2023 году в рамках чемпионата Европы EuroSkills, который состоится в Санкт-Петербурге.

"У нас маленькая площадка, Future Skills - это небольшое добавление к большому чемпионату. Конечно, основным организатором и основной площадкой будет Санкт-Петербург, и там будут десятки тысяч гостей и тысячи участников. У нас такая точка роста, поэтому, я думаю, несколько тысяч человек суммарно в этом поучаствуют, несколько сотен участников. Но самое интересное, это же не только чемпионат, это то, что все дети из наших школ, студенты нашего университета, наших колледжей получат возможность прийти сюда на экскурсии и посмотреть и задуматься о выборе своей профессии в будущем", - заявил Никитин в ходе EuroSkills, который проходит в австрийском Граце.

По его словам, сейчас в регионе идет подготовка к предстоящему первенству, строятся площадки и т. д.

Future Skills - инициатива движения WorldSkills Russia, направленная на опережающую подготовку кадров с учетом новых требований, продиктованных стремительными изменениями в сфере технологий и производства. В рамках проекта эксперты исследуют, кого и как необходимо готовить для формирования стандартов компетенций.

Чемпионаты EuroSkills - это первенства по профессиональному мастерству в Европе, проводимые раз в два года и направленные на повышение уровня подготовки кадров и профобразования. Соревнования EuroSkills Graz 2021 проходят с 22 по 26 сентября. Россию представляют 57 конкурсантов.