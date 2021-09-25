Посол РФ в Нидерландах отметил важную роль диаспоры в борьбе с антироссийской пропагандой

ГААГА, 25 сентября. /ТАСС/. Соотечественники играют очень важную роль в борьбе с антироссийской пропагандой. Об этом заявил в субботу посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин, выступая на 14-й страновой конференции российских соотечественников.

В начале своего выступления он напомнил, что в 2020 году в первый раз в истории защита соотечественников стала нормой, которая прописана в Конституции РФ. "Нет нужды объяснять, насколько это важный шаг для укрепления взаимодействия между соотечественниками с российскими заграничными учреждениями, в частности между нашей диаспорой здесь и российским посольством", - подчеркнул дипломат.

По словам Шульгина, особое внимание в рамках этой работы "уделяется противодействию попыткам влияния на соотечественников, борьбе с русофобией, притеснениями людей". "Сегодня мы переживаем, к сожалению, непростые времени, - заметил посол. - Все чаще и чаще приходится сталкиваться с откровенной антироссийской пропагандой. В местных и международных СМИ публикуются сомнительные, зачастую неподтвержденные никакими фактами материалы. Такого рода вбросы наносят серьезный удар по облику нашей страны. В защите этого имиджа, этой репутации мы видим одну из основных задач нашего посольства. И здесь мы хотели бы рассчитывать на помощь соотечественников, их поддержку. Потому что местные организации наших соотечественников наряду с посольством являются для голландцев лицом России".

Шульгин также обратил внимание, что, несмотря на пандемию, "русскоязычная диаспора в Нидерландах сохранила целостность, сплоченность, работоспособность и позитивный настрой". "Реализуются важные проекты на военно-патриотическом, культурном, гуманитарном, образовательном, молодежном направлении, - констатировал он. - Успешно прошли акции "Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка", мероприятия, посвященные Дню России, Дню Победы и 80-летию нападения фашистской Германии на Россию". Посольство со своей стороны "продолжит оказывать финансовую и организационную поддержку поступавшим через Координационный совет российских соотечественников [КСОРС] инициативам", заверил дипломат.

На пути к юбилею Петра I

Со своей стороны руководитель представительства Россотрудничества - Русского дома в Брюсселе Вера Бунина в своем видеообращении к участникам конференции заметила, что наступающий сезон и особенно 2022 год открывают большие возможности для развития сотрудничества между соотечественниками и российскими загранучреждениями. "Приоритетными направлениями, которые пользуются нашей полной поддержкой, являются гуманитарное сотрудничество, культурная дипломатия, образовательные проекты, научно-технологическое сотрудничество и, конечно же, поддержка и продвижение русского языка за рубежом, - подчеркнула она. - Следующий год знаменуется 350-летием со дня рождения Петра Великого. И Нидерланды наравне с Бельгией, где в четырех крупнейших городах страны стоят памятники российскому императору, должны стать главной площадкой для реализации программ памятных мероприятий в Западной Европе. Мы рассчитываем и надеемся на плодотворное сотрудничество в этой области".

В конференции приняли участие сотрудники посольства РФ в Гааге, представители школ выходного дня, театров, хоров и ансамблей, блогеры, писатели, художники, музыканты, хореографы, правозащитники, духовенство. В ходе мероприятия Александр Шульгин наградил четырех наиболее активных соотечественников почетными грамотами Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом МИД РФ.

Со своей стороны председатель КСОРС Зоя Васильева отчиталась за период деятельности совета за 2019-2021 года, рассказав о том, в каких форумах и мероприятиях приняли участие соотечественники и какие были реализованы программы и проекты. Кроме того, были проведены выборы членов КСОРС, в который вошли семь человек.