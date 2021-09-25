Мэр Владивостока предложил странам перед "тигриным саммитом" создать в городе арт-объекты

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Владивостока Константин Шестаков предложил странам - участницам международного форума по сохранению тигра, который должен пройти во Владивостоке в 2022 году, создать в городе собственные тигриные арт-объекты. Об этом Шестаков заявил на торжественном собрании в рамках международного фестиваля "День тигра" в субботу.

"Константин Шестаков напомнил, что в 2022 году именно во Владивостоке пройдет "тигриный саммит" - второй Международный форум по сохранению мировой популяции тигра. Он сообщил, что мэрия выступает с предложением ко всем странам - участницам форума создать на территории города арт-объекты, посвященные краснокнижному символу Дальнего Востока. Это могут быть росписи, скульптуры или другие объекты", - сообщает пресс-служба администрации города.

Торжественное собрание на площадке международного фестиваля "День тигра" состоялось 25 сентября на сцене Приморского театра имени М. Горького. С праздником собравшихся, кроме Шестакова, поздравили министр юстиции Российской Федерации, председатель наблюдательного совета АНО "Центр "Амурский тигр" Константин Чуйченко и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Чуйченко напомнил, что в 2013 году Русским географическим обществом по инициативе президента страны был создан Центр "Амурский тигр". На сегодня в его послужном списке - множество значимых дел, направленных на сохранение природы. Популяция хищника за время работы центра заметно увеличилась.