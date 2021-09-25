{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло пригласил Владимира Путина на Северный Кавказ

Он также добавил, что передаст поздравления главы государства с Днем республики жителям региона

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло пригласил президента России Владимира Путина на Северный Кавказ. Он также добавил, что передаст поздравления главы государства с Днем республики жителям региона.

"При всей вашей занятости и плотном графике, я думаю меня мои друзья и коллеги - главы республик поддержат, приглашаем вас к нам в гости, на Кавказ. У нас есть что посмотреть и показать", - сказал Меняйло на встрече Владимира Путина с главами регионов.

Он добавил, что сегодня в Северной Осетии отмечается День республики, а завтра День города Владикавказ.

"Вас поздравляю с праздником сегодняшним и передайте наилучшие поздравления жителям республики", - ответил Владимир Путин. Меняйло добавил, что передаст поздравления жителям завтра на празднике.

Также Меняйло заверил, что сделает все возможное для развития региона и улучшения качества жизни.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМеняйло, Сергей ИвановичСеверная Осетия
Русских : поручения президента по проблемам в Ульяновской области будут выполнены в срок
Избранный губернатор региона уточнил, что в первую очередь это касается снабжения жителей области качественной водой, борьбы с оползнями, дорожного строительства
Читать полностью