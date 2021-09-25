Число участников московской спартакиады "Моспром" выросло с 2019 года почти в два раза

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Число участников спартакиады "Моспром" выросло почти в два раза - в 2019 году их было порядка 2,5 тыс., а в 2021 году их стало уже почти 4 тыс. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Спирин.

"Мы уже третий год проводим эту спартакиаду, основной целью которой является популяризация здорового образа жизни москвичей, а также создание дружеских отношений среди промышленных предприятий Москвы. <...> Если говорить о цифрах, в 2019 году мы начинали с 2,5 тыс. участников, а в этом году их число выросло почти до 4 тыс.", - сказал Спирин.

В этом году отборочные соревнования прошли с 17 июля по 12 сентября. Новыми видами спорта для промышленников стали плавание и киберспорт - участники играли в Dota 2 и FIFA 21.

В пресс-службе департамента уточнили, что самый популярный вид спорта среди промышленников - настольный теннис. В 2021 году в этой дисциплине соревновались свыше 80 команд, еще год назад их было 66. На втором месте - шахматы. За звание чемпиона по этому направлению боролись 62 команды.

Спартакиада промышленников "Моспром" - это комплексные соревнования среди работников промышленных предприятий и студентов профильных вузов столицы. Организатором выступает Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Первая спартакиада прошла в столице с 1 июня по 21 сентября 2019 года. Тогда в состязаниях по шести видам спорта приняли участие порядка 2,5 тыс. спортсменов из 94 предприятий и 14 инженерных вузов. В 2020 году число участников превысило 3 тыс., среди них представители 14 профильных столичных вузов и 106 предприятий Москвы.