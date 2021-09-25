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Путин позитивно оценил развитие Мордовии в последнее время

При этом президент подчеркнул, что "задач не меньше, чем было раньше"

НОВО-ОГАРЕВО, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин положительно оценил изменения, происходящие в Мордовии, но обратил внимание на стоящие перед регионом проблемы.

"Мордовия демонстрирует хорошие результаты, темпы [развития], многое меняется. Я прекрасно помню Саранск еще несколько лет назад, как он выглядел тогда и как выглядит сейчас - другой город", - обратился глава государства на встрече с выбранными главами субъектов РФ в субботу к Артему Здунову, избранному главой республики.

При этом Путин подчеркнул, что "задач не меньше, чем было раньше". "Потому что чем выше планка, тем шире горизонт и тем больше понимание того, что сделать нужно еще очень много", - пояснил президент. Он рассчитывает, "что руководство Мордовии продолжит работу в том же темпе, который был набран за последнее время".

43-летний Здунов был временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия с ноября 2020 года. На сентябрьских выборах руководителя региона одержал он победу.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМордовияЗдунов, Артем Алексеевич
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