Жители Тверской области поблагодарили президента за звание "Город трудовой доблести"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в субботу передал президенту России Владимиру Путину благодарность от жителей и ветеранов Великой Отечественной войны города Бологое, получившего в сентябре звание "Город трудовой доблести".

Жители Тверской области инициировали присвоение Бологому звания "Город трудовой доблести" в апреле 2021 года, ходатайство от имени властей региона направили руководству страны. Звание "Город трудовой доблести" 9 сентября присвоили 12 российским городам, в том числе его получил город Бологое.

"Меня попросили жители и ветераны передать вам отдельную благодарность за то, что вы поддержали инициативу, и городу Бологое присвоено почетное звание "Город трудовой доблести", - сказал Руденя в ходе встречи президента с избранными главами регионов РФ в режиме видеоконференции.

С июля 1941 года по 1944 год на Бологое было совершено более 600 налетов фашистской авиации. В 1943-м для уничтожения Бологовского узла из Франции была переброшена авиационная дивизия люфтваффе, за 10 дней и ночей, с 13 по 23 марта, на Бологое было сброшено 1 811 бомб, были разрушены подъездные пути, парки, депо, вокзалы.

В период войны в городе продолжали работу ряд предприятий, в том числе кирпичный, стекольный и рыбный заводы. На трудовом посту погибли 1 270 жителей, еще 1 500 человек получили ранения и контузии. За самоотверженный труд жителей город Бологое - единственный из пристанционных городов Советского Союза - был удостоен ордена Отечественной войны первой степени.