Около 100 предприятий боролись за победу в спартакиаде "Моспром"

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Анна Орел/. Спартакиада "Моспром", финал которой состоялся в эту субботу на стадионе "Лужники", собрала представителей 95 столичных предприятий и 19 вузов. Гостей финала развлекал талисман соревнований Енот Заводила, а новинкой программы стали киберспорт и плавание, передает корреспондент ТАСС.

Спартакиаду промышленников "Моспром" организует Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Для участия в спартакиаде нужно быть сотрудником промышленного предприятия или студентом технического вуза. Никаких других ограничений нет. Нужно зайти на сайт спартакиады и зарегистрироваться там, есть отдельные формы для команд и самостоятельных спортсменов. Участие для всех бесплатное.

"В Москве работает порядка 3 тыс. промышленных предприятий, и почти 700 тыс. человек трудятся в этой сфере. Мы считаем, что важно не только помогать им в развитии производства, но и дать им возможность весело проводить время и наращивать кооперационные связи между предприятиями. <...> Каждый год мы начинаем регистрацию участников весной, а финал всегда проходит в сентябре в "Лужниках". В этот раз в соревнованиях приняли участие почти 4 тыс. человек - это 95 предприятий и 19 московских вузов", - рассказал журналистам заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Спирин.

По его словам, самыми популярными видами спорта на соревнованиях являются настольный теннис и футбол. Все решения по исключению или добавлению видов спорта в спартакиаде принимают только на основании запросов от промпредприятий и вузов. На этот раз было много запросов по киберспорту, и организаторы решили добавить их в программу соревнований. Также в этом году были добавлены соревнования по плаванию, на них сразу записались более 60 команд.

"Мы совершенно никак не ограничиваем людей по возрасту. Самому младшему - 18 лет, а самому старшему участнику на соревнованиях в этому году 82 года, он играет в шахматы", - ответил Спирин на вопрос ТАСС.

Звездная поддержка

Как рассказали ТАСС в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики столицы, каждый год организаторы приглашают именитых гостей поучаствовать в спортивном празднике. Так, в 2020 году амбассадором был экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, в этом - футболист Игорь Акинфеев и профессиональный боксер Мурат Гассиев.

"Для меня очень большая честь быть амбассадором. Очень важно, чтобы наша страна была спортивной. Хочется, чтобы люди, которые не занимаются спортом, рано или поздно к этому пришли. <...> Наверное, каждому из нас хочется, чтобы существовал и развивался не только профессиональный спорт, но и любительский", - отметил Акинфеев.

Он также принял участие в судействе первого показательного матча по киперболу. Участниками выступили команды - финалисты футбольного турнира спартакиады "Моспром" - лучшие среди вузов и промышленных предприятий.

Как объяснили корреспонденту ТАСС игроки, кипербол предусматривает два тайма по 15 минут. Победителя определяют в серии из семи послематчевых пенальти. Серия пенальти проводится с учетом игры команды в основное время.

Командный дух

У входа на территорию, где проводятся соревнования, гостей и участников встречает Енот Заводила. Он с удовольствием фотографируется со всеми и помогает найти нужную площадку. Соревнования по футболу, баскетболу и легкой атлетике проходили на открытых площадках. Киберспорт, бокс, плавание и шахматы организовали в шатрах и в здании.

Всего спартакиада "Моспром" включает соревнования по 10 видам спорта: мини-футбол, баскетбол "три на три", волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, шахматы, хоккей, бокс, плавание и киберспорт. В основном все участники, которых удалось встретить, довольно молодые, не старше 35-40 лет.

"Мы уже тут не в первый раз. С удовольствием вернемся и в следующем году, чтобы победить!" - рассказали о своих спортивных планах баскетболисты.

Победителями среди предприятий стали АО "Газпромнефть-МНПЗ", а среди вузов - МГТУ им. Н. Э. Баумана. Многие победители признались, что обязательно возьмут с собой медали и кубки на работу, чтобы все могли их увидеть. У проигравших участников все равно было довольно бодрое настроение. Все поддерживали друг друга, и как только заканчивались одни соревнования, команды сразу же шли поддержать своих коллег или соучеников на других соревнованиях.

Первая спартакиада прошла в столице с 1 июня по 21 сентября 2019 года. Тогда в состязаниях по шести видам спорта приняли участие порядка 2,5 тыс. спортсменов от 94 предприятий и 14 инженерных вузов. В 2020 году число участников превысило 3 тыс., среди них представители 15 профильных столичных вузов и 106 предприятий Москвы.