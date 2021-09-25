День Северной Осетии отметили фестивалем пирогов и аутентичного костюма

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 сентября. /ТАСС/. Фестиваль осетинских пирогов и сыра прошел на набережной Терека во Владикавказе в честь празднования Дня Северной Осетии и города. Праздник приурочен к 247-летию вхождения Осетии в состав России, 97-летию создания Северо-Осетинской Автономной Республики и 237-летию города Владикавказ.

"Этот знаменательный праздник объединяет представителей всех национальностей, живущих в республике. Люди хранят традиции, обычаи, историю - это очень правильно. И этим мы сильны! С праздником всех! Мира нам всем, добра и процветания", - сказал глава республики Сергей Меняйло, слова которого приводятся на сайте главы и правительства республики.

На праздник прибыли командир подводной лодки "Владикавказ" капитан третьего ранга Артем Бондаренко; командир 161 бригады подводных лодок капитан 1 ранга Валерий Монако и заместитель командира бригады по военно-политической подготовке капитан 2 ранга Игорь Тимофеев. Вместе с руководителем региона они посетили фестиваль осетинских пирогов и сыра. На площадках можно было продегустировать традиционное национальное блюдо с разными начинками. Также все желающие смогли принять участие в конкурсах и мастер-классах по выпечке осетинских пирогов.

В рамках фестиваля также были организованы детские и спортивные площадки, выставка народных промыслов, ярмарка местных производителей. Для гостей и жителей республики на концертных площадках выступил оркестр народных инструментов государственной филармонии, а также танцевальные коллективы.

Фестиваль этнокостюма

Впервые в республике в честь праздника прошел и фестиваль аутентичного и стилизованного этнического костюма "Рон" ("пояс" в переводе с осетинского). Его участниками стали 18 мастеров и дизайнеров Юга России и других регионов страны. Они представили свои коллекции как традиционной этноодежды, так и варианты ее стилизации. Дизайнеры и художники из Башкортостана, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Дагестана, Чечни, а также Южной Осетии представили коллекции аутентичной и стилизованной в национальном стиле одежды.

Первый день празднования завершится вечерним концертом и салютом. В воскресенье гулянья продолжатся.