Манифестации против санитарных пропусков во Франции собрали более 63 тыс. участников

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Очередные манифестации против санитарных пропусков собрали 63,7 тыс. участников во Франции. Об этом в субботу сообщил телеканал BFM со ссылкой на МВД республики. По его данным, в Париже в четырех акция протеста участие приняли 7,2 тыс. человек.

В прошлую субботу в демонстрации принимали участие около 80 тыс. французов.

Главной причиной недовольства населения является расширение зоны действия санитарных пропусков. С 9 августа французы должны предъявлять такой документ при посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и воздушных путешествий на дальние расстояния. Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности продления действия санитарных пропусков после 15 ноября.

Согласно последним данным властей, в республике с начала эпидемии выявлено более 6,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 116 тыс. человек. Более 50 млн человек сделали хотя бы одну прививку от коронавируса.