В Дагестане пройдет VIII Международный межрелигиозный молодежный форум

МАХАЧКАЛА, 26 сентября. /ТАСС/. Восьмой Международный межрелигиозный молодежный форум открывается в Дагестане в воскресенье. В форуме, который продлится по 3 октября, примут участие более 150 человек, сообщили журналистам в пресс-службе министерства по национальной политике и делам религий республики.

"С 26 сентября по 3 октября 2021 года на базе Республиканского детского оздоровительно-образовательного центра круглогодичного действия пройдет VIII Международный межрелигиозный молодежный форум, организаторами которого выступают министерство по национальной политике и делам религий республики, Муфтият Дагестана, Махачкалинская епархия и ЦРО иудейских общин региона. В мероприятии помимо известных государственных и общественных деятелей и богословов примут участие более 150 молодых людей из разных регионов России и стран ближнего зарубежья", - говорится в сообщении ведомства.

По информации организаторов форума, основной задачей мероприятия является предоставление молодежи условий совместного интеллектуального, творческого и спортивного досуга, а также знакомство с практиками других регионов страны и ближнего зарубежья в сфере профилактики идеологии терроризма.

"Ключевым мероприятием форума станет конференция, посвященная международному опыту профилактики и противодействия идеологии терроризма. Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы Республики Дагестан "Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан", - заключили в министерстве по национальной политике и делам религий.