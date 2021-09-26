Фестиваль ретро-техники "ТесовоФест" прошел в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Второй фестиваль ретро-техники "ТесовоФест" прошел в поселке Тесово-Нетыльскй Новгородской области, сообщает корреспондент ТАСС.

Тесово-Нетыльский уже несколько лет ассоциируется с реконструкторским фестивалем "Забытый подвиг" и с музеем узкоколейной железной дороги, с 2019 года, с перерывом на пандемию, здесь стали расширять возможности привлечения туристов и провели первый фестиваль ретро-техники.

В этом году площадка фестиваля разделилась на несколько тематических зон, включая выступление рок-групп, но хедлайнером по прежнему остается узкоколейная железная дорога и ее музей, который представил на фестивале выставку узкоколейной техники. Впервые на "ТесовоФест" была представлена автомотриса АМ-1 №169 - моторный самоходный железнодорожный вагон, используемый для перевозки пассажиров, обслуживания путей и прочих нужд. Два года назад, на первом фестивале посетители застали ее в законсервированном состоянии, а спустя два месяца она получила поддержку Фонда президентских грантов.

Специально для зрителей, гостей и участников "ТесовоФест" РЖД назначен туристический ретро-поезд на паровозной тяге сообщением Чудово - Великий Новгород - Рогавка. Такой поезд уже курсировал в мае для посетителей военно-исторического фестиваля "Забытый подвиг - Вторая Ударная армия".

"Фестиваль "ТесовоФест" располагается на базе Тесовской узкоколейной железной дороги, на базе музея и сегодня здесь помимо великолепной технической части зрители могут насладиться и музыкой. Здесь играют группы "Конец фильма", "Чиж & Co". Помимо этого пройдут соревнования мотоциклистов, их уникальность в том, что практически они пройдут по внедорожной трассе с элементами маневрирования, а на старт будут выходить не современные мотоциклы, а ретро-модели. Также здесь пройдет джип-триал, соревнования тракторов. Большая зона МЧС, где показана старая и современная техника, смонтирована палатка с моделированием задымления. Каждый желающий может почувствовать себя пожарным, также есть палатка с киномузеем, где можно зарядить самому пленку, проявить ее, порезать на монтажном столе и зарядить в кинопроектор", - рассказал ТАСС ведущий мероприятия Алексей Данков.

По словам организаторов, на выставке представлены уникальные экспонаты в каждой из секций, будь то автомобильная техника, мотоциклы или трактора. "Если говорить про мотоциклы, то здесь есть уникальная машина Минск М-1, среди тракторов - машины от начала до середины XX века, по железнодорожной технике - экспонаты не только уникальные и на ходу. Сегодня узкоколейная техника катает участников в качестве аттракциона", - сказал Данков.

Новая точка притяжения

По словам участника команды организаторов фестиваля Павла Желтова, тесовский фестиваль может стать не просто точкой притяжения, но и является отличной площадкой для развития нового регионального бренда.

"Очень хорошо, когда появляется региональный бренд, который связан не только с военной историей, но и с технической историей. Даже в рамках наших весенних мероприятий мы пытаемся акцентировать внимание не только на подвиге бойцов и командиров Великой Отечественной войны, но и на технической составляющей этого процесса", - сказал ТАСС Желтов.

Алексей Помигуев, директор Музея узкоколейной железной дороги и главный организатор праздника, рассказал ТАСС, что на фестивале в основном собраны участники Северо-Запада, а уникальности мероприятию придает тот факт, что здесь представлено не одно направление техники, а абсолютно разные. И каждое по своему уникально.

"Уникально то, что собираем разнонаправленных любителей техники, начиная от мотоциклов и заканчивая тракторами и железнодорожной техникой. На сегодняшний день - это единственное мероприятие в северной части России, где проводятся соревнования среди тракторов. Состязание на мастерство вождения: для них делаются специальные искусственные препятствия и владельцы тракторов едут показывать свое мастерство. Участниками выступают жители поселка и это является важным стимулом развития для этих мест", - сказал он, добавив, что этот фестиваль и весенний реконструкторский фестиваль положительно влияют на развитие поселения.

"Это те самые социальные инвестиции - мероприятие со свободным входом. Это сделано как для привлечения жителей, так и инвесторов, которых заинтересует развитие края. Большую роль сыграли администрация Новгородского района и правительство Новгородской области, которые нашли главного спонсора, полностью поддержавшего мероприятие", - сказал Помигуев. По его словам, когда в Тесово-Нетыльском только начинали заниматься музейным делом, никто не верил, что вообще сюда кто-то поедет. Но этот момент удалось не только переломить, но и добиться развития фестиваля, несмотря на сложный период пандемии. Организаторы не исключают дальнейшего развития не только этого фестиваля, но и в целом туристической сферы края.

"В целом мы бы хотели, чтобы мероприятия были всесезонные и, к примеру, раз в квартал что-то проводилось. Тем очень много, есть куда шагнуть и куда развиваться", - подытожил он.