Netflix снимет третий сезон сериала "Ведьмак"

ТАСС, 26 сентября. Видеосервис Netflix анонсировал третий сезон сериала "Ведьмак" (The Witcher, с 2019), разработанного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на официальной странице проекта в Twitter.

"Мы можем официально объявить о третьем сезоне "Ведьмака", - отмечается в публикации. О деталях предстоящих съемок пока не сообщается.

Вместе с тем сервис также анонсировал планы по созданию второго полнометражного мультипликационного фильма и сериала, ориентированного на детскую аудиторию и просмотры в кругу семьи.

В июле Netflix заявил, что снимет шестисерийный фильм по мотивам "Ведьмака".

Главных героев в предыдущих сезонах сериала "Ведьмак" сыграли Генри Кавилл (в роли Геральта), Аня Чалотра (возлюбленная Геральта чародейка Йеннифэр) и Фрейя Аллан (наследница королевства Цинтра по имени Цири). Кавилл запомнился зрителям исполнением роли Супермена в фильмах "Человек из стали" (Man of Steel, 2013), "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (Batman v Superman: Dawn of Justice, 2016) и "Лига справедливости" (Justice League, 2017). Чалотра знакома по сериалам "Убийства по алфавиту" (The ABC Murders, 2018) и "Страсть к приключениям" (Wanderlust, 2018). Аллан снималась в сериалах "Война миров" (The War of the Worlds, 2019) и "В пустыне смерти" (Into the Badlands, 2015-2019).