Чемпионат мира по танго завершился победой пар из Аргентины

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 сентября. /ТАСС/. Танцоры из Аргентины заняли первые места на чемпионате мира по танго, который проходил в Буэнос-Айресе. Результаты огласили в субботу со сцены, установленной на фоне главной достопримечательности города - Обелиска.

В категории салонное танго лучшими были признаны Агустин Агнес и Барбара Феррейра. В категории сценическое танго победили Эммануэль Касаль и Янина Мусика. Остальные призовые места в обеих категориях также заняли аргентинцы.

Финал чемпионата впервые прошел под открытым небом. Для этого полностью перекрыли одну из улиц в центре города. Из-за пандемии в этом году судьи оценивали выступления не только пар, которые выступили в финальный день на сцене, но и тех, кто прислал видеозапись своего танца.

В финале чемпионата были представлены две пары из России. В число 32 лучших пар в категории салонное танго вошли Михаил Ефимов и Дарья Печатникова и Артем и Карина Довбуш. Россияне принимали участие в чемпионате дистанционно, как и почти все другие иностранцы, которые не могли въехать в Аргентину из-за карантинных ограничений.

Чемпионат мира по танго традиционно проходит в двух категориях. Салонное танго представляет собой классический стиль, для которого характерны медленные и размеренные движения, включающие все основные шаги и фигуры танца. Сценическое танго - это заранее подготовленный зрелищный номер с акробатическими движениями.

В прошлом году из-за карантинных ограничений соревнования прошли полностью в онлайн-формате.