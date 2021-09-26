В Краснодарском крае завершилась активная фаза действия циклона

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Активная фаза действия циклона на территории Краснодарского края завершена, оперативные группировки МЧС завершили работу в регионе. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В связи с улучшением метеорологических условий на территории края и стабилизации обстановки оперативные группы МЧС России завершили работу. Активная фаза действия циклона на территории края завершена", - сказали в пресс-службе.

При этом, как отметили в МЧС, более 50 оперативных групп органов местного самоуправления продолжают работу по контролю гидрологической обстановки. Также на контроле краевого ГУ МЧС России находится обеспечение безопасности проведения соревнований чемпионата мира в классе машин "Формула-1".

Сильные дожди в Краснодарском крае привели к подтоплению 25 придомовых территорий и четырех домов. Дожди в сочетании с ветром до 25 м/с подтвердились в Сочи и Анапе, в Апшеронском и Туапсинском районах. "На данный момент подтопленных территорий и домовладений нет", - добавили в ведомстве.

Кроме того, в МЧС отметили, что в связи с падением деревьев было ограничено движение автотранспорта. Сейчас оно осуществляется в штатном режиме. Реки находятся в руслах, угрозы затопления нет.

Ранее в краснодарском Гидрометцентре предупредили, что на территории края действуют штормовые предупреждения, связанные с сильными осадками, ветром, подъемами уровней воды в реках до опасных значений.