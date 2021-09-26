В Удмуртии к работе в школах приступили 12 победителей конкурса "Земский учитель"

ТАСС, 26 сентября. Победители конкурса "Земский учитель" из нескольких регионов России приступили к работе в сельских школах десяти районов Удмуртии. Всего было подано около 40 заявок, рассказали ТАСС министерстве образования республики.

"12 учителей уже приступили в работе и получили единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Один учитель отказался от выплаты [и не приехал к новому месту работы], и с 1 октября будет объявлен дополнительный конкурс на должность учителя-дефектолога в МБОУ "Кезская СОШ №1", - сообщили в ведомстве.

Всего было подано около 40 заявок от представителей шести регионов России: помимо Удмуртии - из Псковской, Кемеровской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Башкортостан и Москвы. С педагогами уже заключены трудовые договоры, они должны проработать в сельских школах не менее пяти лет.

Удмуртия уже второй год участвует в реализации федеральной программы "Земский учитель". По условиям программы, педагогу, прошедшему конкурсный отбор и прибывшему на работу в сельский населенный пункт, поселок или город с населением до 50 тыс. человек, полагается единовременная компенсационная выплата в 1 млн рублей. В 2020 году в регионе в рамках программы трудоустроено 14 учителей. Финансирование программы в 2021 году составило 13 млн рублей.