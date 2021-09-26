Нарушенное из-за снега электроснабжение в Кузбассе восстановлено

КЕМЕРОВО, 26 сентября. /ТАСС/. Электроснабжение в Промышленном округе Кемеровской области Кузбассе восстановлено, сообщил в воскресенье центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

В результате непогоды без света были около 1,5 тыс. абонентов частного сектора. Прошедший ночью снег также привел к нарушению движения транспорта, падению деревьев.

"Промышленновский округ. Все потребители запитаны. Время восстановления - один час 28 минут", - говорится в сообщении.

В Кузбассе похолодало до минус трех градусов, местами выпали осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра достигали 13 м/с. На дорогах гололедица, ухудшение видимости до 1 тыс. м. Согласно прогнозу синоптиков, похожая погода сохранится до вторника. Ночные температуры могут опуститься до минус пяти градусов, продолжится мокрый снег. Во вторник осадки прекратятся, днем потеплеет до плюс девяти.