В Нижнем Новгороде назвали победителей национального чемпионата по управлению бизнесом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Участники проектов платформы "Россия - страна возможностей" стали победителями национального суперфинала чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (GMC). Они представят РФ на мировом финале GMC, который пройдет с 27 по 29 сентября в Нижнем Новгороде, сообщила в воскресенье пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

Ранее в Нижнем Новгороде стартовал национальный финал чемпионата, участниками которого стали 60 команд из 40 регионов России, в том числе 15 команд, собранных из полуфиналистов, финалистов и победителей конкурса "Лидеры России", и 10 команд из участников всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!".

"По результатам национального суперфинала Global Management Challenge первое место завоевала команда "Весна", в состав которой входят участники флагманских проектов платформы "Россия - страна возможностей" - конкурса "Лидеры России" и кубка "Управляй!". Команда из трех человек - Михаил Вишнивецкий (победитель кубка по менеджменту "Управляй!"), Алексей Чуваев (полуфиналист конкурса управленцев "Лидеры России - 2020") и Кирилл Никульченков. Они представят Россию на мировом финале чемпионата GMC 27-29 сентября 2021 года в Нижнем Новгороде", - сказано в сообщении.

В число призеров также вошла команда Ugrateam-management (Александр Деменко, Александр Скурихин, Алексей Шипилов, Алексей Малаев), представляющая Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, и команда "Аврора" (Константин Замков, Александр Кулагин, Андрей Охрименко, Андрей Очков), которые являются финалистами конкурса управленцев "Лидеры России - 2021" и представляют Москву.

Как рассказал ректор РАНХиГС Владимир Мау, президентская академия уже 15 лет организует российскую часть чемпионата GMC. Сегодня это не только конкурс управленцев, но и международная программа развития компетенций в области бизнеса и предпринимательского мышления, где активно используются современные интерактивные образовательные технологии. "Применение таких технологий в сочетании с инструментами оценки личностного и профессионального потенциала - неотъемлемая часть подготовки квалифицированных управленцев как для государственной службы, так и для бизнеса. Символично, что финал чемпионата проходит в Нижнем Новгороде, который сегодня отмечает свой 800-летний юбилей: город исторически знаменит не только как крупнейший центр торговли и предпринимательства, но и как символ гражданственности и патриотизма", - подчеркнул Мау.

В пресс-службе добавили, что в следующем году национальный финал примет ХМАО - Югра.

О чемпионате

Национальный и мировой финалы чемпионата Global Management Challenge станут одними из ключевых событий всероссийской недели управления, которая с 24 по 30 сентября проходит в Нижнем Новгороде. Запланированы мероприятия, которые объединят профессионалов в сфере управления из разных регионов России и позволят участникам обсудить актуальную повестку по развитию управленческих компетенций, культуры управления в стране.

Global Management Challenge - крупнейший в мире чемпионат по стратегии и управлению бизнесом, основанный в 1980 году в Португалии и за 40 лет истории охвативший более 30 стран. В России чемпионат проводится с 2006 года, его организует РАНХиГС при поддержке Агентства стратегических инициатив. За все время участниками стали более 700 тыс. человек по всему миру и более 100 тыс. человек в России.