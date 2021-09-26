Электрички Павелецкого направления могут задержаться из-за остановки поезда

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Расписание движения электричек Павелецкого направления временно может измениться из-за вынужденной остановки грузового поезда на станции Ступино. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

"Сегодня в 09:09 в районе станции Ступино Павелецкого направления МЖД по техническим причинам совершил вынужденную остановку грузовой поезд. В связи с этим прогнозируется задержка более часа пассажирского поезда №6 Астрахань - Москва, двух пригородных поездов в сторону Москвы и пяти - в сторону области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для освобождения перегона со станции Кашира отправлен вспомогательный локомотив.

"Московская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.