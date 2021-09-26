Мишустин поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником. Телеграмма главы кабмина опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Этот праздник - прекрасная возможность поблагодарить всех, кто работает в машиностроительной отрасли: инженеров, ученых, проектировщиков, рабочих. Нет такой сферы, где бы была не востребована продукция, которую вы выпускаете. Благодаря вам осваивается космос, функционирует агропромышленный, строительный, транспортный и оборонно-промышленный комплексы, производятся ядерные реакторы, самолеты и автомобили, робототехника, станки и оборудование, вагоны, турбины, аппараты ИВЛ, а также электроника и бытовая техника. Все, что необходимо каждому человеку для комфортной жизни", - говорится в послании премьера.

Глава правительства отметил, что современное машиностроение - это отрасль высоких технологий, где ведется работа по инновационному развитию, решаются масштабные задачи, связанные с внедрением инструментов цифровой трансформации, совершенствованием машин и оборудования, использованием гибких технологий, модернизацией материально-технической базы. "Важно, что вы уделяете внимание повышению экологической и промышленной безопасности предприятий. Все это дает возможность оптимизировать производственные процессы, выпускать высококачественную, конкурентоспособную продукцию", - отметил премьер.

Премьер выразил уверенность в том, что компетентность, целеустремленность, ответственное отношение к делу помогут всем сотрудникам машиностроительной отрасли добиться новых успехов.

День машиностроителя установлен указами Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1966 года и 1 ноября 1988 года. Отмечается в последнее воскресенье сентября.