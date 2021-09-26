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Пандемия COVID-19

Спикер Рады выздоровел после повторного инфицирования коронавирусом

Дмитрий Разумков сообщил, что выйдет на работу 27 сентября

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков выздоровел после второго инфицирования коронавирусом, в понедельник выйдет на работу. Об этом спикер парламента сообщил в воскресенье, опубликовав отрицательный результат ПЦР-тестирования.

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"Тест на коронавирус - отрицательный, настроение - положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать по полной!" - написал Разумков в Facebook.

10 сентября спикер Рады сообщил, что он повторно заразился коронавирусом. Тестирование проводилось перед запланированным форумом YES Brainstorming, организованным Ялтинской европейской стратегией и Фондом Виктора Пинчука. Разумков из-за болезни не смог принять в нем участие, он находился на изоляции и работал дистанционно.

В первый раз Разумков перенес коронавирус в ноябре 2020 года.

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