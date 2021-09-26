Спикер Рады выздоровел после повторного инфицирования коронавирусом

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков выздоровел после второго инфицирования коронавирусом, в понедельник выйдет на работу. Об этом спикер парламента сообщил в воскресенье, опубликовав отрицательный результат ПЦР-тестирования.

"Тест на коронавирус - отрицательный, настроение - положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать по полной!" - написал Разумков в Facebook.

10 сентября спикер Рады сообщил, что он повторно заразился коронавирусом. Тестирование проводилось перед запланированным форумом YES Brainstorming, организованным Ялтинской европейской стратегией и Фондом Виктора Пинчука. Разумков из-за болезни не смог принять в нем участие, он находился на изоляции и работал дистанционно.

В первый раз Разумков перенес коронавирус в ноябре 2020 года.