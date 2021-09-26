В Подмосковье за сутки выявили 1 215 случаев COVID-19. Это максимум с 18 августа

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 1 215 против 1 106. Общее количество инфицированных достигло 443 938. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число заразившихся оказалось максимальным с 18 августа, следует из данных штаба.

Вылечились, по данным штаба, 754 человека, за все время выздоровели 387 976.

За сутки в области зарегистрировали девять смертей. Всего в Подмосковье умерли 8 139 человек, следует из сообщения штаба.

Ситуация с COVID-19 в Москве

В Москве число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки возросло на 3 275 и достигло 1 620 890. Днем ранее зарегистрировали 3 211 случаев.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,2%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 59 против 63 днем ранее. Всего в городе умерли 28 729 человек.

Также за сутки в Москве после выздоровления выписали 1 213 пациентов. За все время вылечились 1 482 416 человек. В настоящее время в столице болеют 109 745 человек.