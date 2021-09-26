Оппозиция считает, что власть Украины проводит дискриминационную политику к русскоязычным

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Украинская власть, которая стремится в Европу, проводит дискриминационную политику в отношении русскоязычных украинцев, представителей других национальных общин. Об этом говорится в заявлении парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) по случаю Европейского дня языков, который отмечается в воскресенье.

"По отношению к русскоязычным украинцам, представителям других национальных общин ведется дискриминационная политика штрафов и запретов. Принудительно ограничивается право использования русского и языков национальных общин в СМИ, общественной и культурной жизни. Принимаются законы, которые делят детей на сорта по языковому признаку. А "языковой омбудсмен", без тени смущения, предлагает принудительно отправлять в "другие края" людей, несогласных с политикой принудительной украинизации", - отметили в оппозиции.

Как добавили в ОПЗЖ, "даже изучение украинского языка превратилось в невыполнимую задачу", поскольку в стране постоянно переписывают учебники, "зараженные националистическим политиканством "филологи" целенаправленно превращают украинский язык в архаичную "латынь".

"Сегодня - Европейский день языков. Двадцать лет назад он был учрежден Советом Европы, поддержан Европейским союзом. В этот день в Европе напоминают: изучение и развитие различных языков необходимо поощрять и поддерживать. Это повышает культурный уровень, помогает укрепить единство общества, не допустить конфликтов и дискриминации. И это касается не только официальных и государственных, а всех языков", - отмечается в заявлении.

Однако, как подчеркнули в ОПЗЖ, на Украине, "власть которой так стремится в Европу, что даже внесла тезис о евроинтеграции в конституцию, и теперь постоянно засыпает европейцев жалобами и претензиями, происходят совершенно противоположные вещи".

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила, что выступает за обеспечение культурного и языкового равноправия для всех украинских граждан и национальных общин. "Мы считаем, что культурное развитие и взаимное обогащение ведут к миру и процветанию. И только малокультурные политиканы могут использовать языки в качестве оружия, провоцируя межнациональные распри. Языки - не оружие в конфликтах, а инструмент диалога, мира и созидания", - подчеркнули в ОПЗЖ.