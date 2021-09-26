Президент Киргизии намерен переселить в республику соотечественников из Афганистана

БИШКЕК, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров планирует переселит из Афганистана в республику этнических киргизов. Об этом он заявил в воскресенье во время поездки в Ошскую область страны, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент, выступая перед местными жителями, снова подчеркнул свое намерение переселить оставшихся афганских кыргызов на историческую родину с целью их сохранения", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в Чон-Алайском районе Жапаров заложил капсулу под строительство нового городка для этнических киргизов из Малого и Большого Памира Афганистана.

Как планируется, в этом районе для соотечественников из Афганистана будет построено около 300-400 домов, а также общеобразовательная школа на 275 мест, объекты здравоохранения и другие социальные объекты.

"На реализацию данного проекта выделены средства из республиканского бюджета, также строительство некоторых объектов будет вестись при содействии общественного благотворительного фонда "Ассанабиль", - подчеркивается в сообщении.

По сведениям разных источников, в настоящее время на территории Афганистана проживают около 3-4 тыс. этнических киргизов.