Папа Римский Франциск призвал не закрывать двери перед мигрантами

ВАТИКАН, 26 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в ходе воскресной проповеди призвал принимать мигрантов и не лишать их надежды, указав, что "любое закрытие ведет к диктатуре и насилию".

"Любое закрытие и изоляция, отстранение тех, кто думает не так, как мы, ведет к крайности позиций, что порождает диктатуру и насилие. Это корни многих зол в истории", - сказал Папа Римский. Проповедь транслировалась на портале Vatican News ("Ватиканские новости").

"Сегодня отмечается Всемирный день мигрантов и беженцев. Необходимо идти вместе, без предубеждений, боязни, заботясь о слабых, мигрантах, беженцах, жертвах незаконных перевозок. Мы должны построить более открытый мир, в котором никто не исключается", - сказал понтифик.

Всемирный день мигрантов и беженцев - ежегодный католический праздник с плавающей датой. Он был учрежден Папой Пием Х в 1914 году в знак солидарности с итальянскими католиками, вынужденными уезжать на заработки из Италии в другие страны.