Эксперт "Фобоса" спрогнозировал бабье лето в Москве к концу недели

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Длительный период сухой и солнечной погоды в скором времени наступит в Москве, написал 26 сентября в Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В скором времени наступит довольно длительный период относительно сухой и солнечной погоды с претензией на статус "старого" бабьего лета, которое обычно приходит в Европу на стыке сентября и октября. Конечно, это не будет идеальным бабьим летом в его классическом понимании, а, скорее, его заменителем, поэтому грядущие метеоусловия вполне заслуживают репутацию "прокси" бабьего лета", - написал Тишковец.

По его словам, дневная температура с каждым днем начнет прибавлять по градусу. "Так, если во вторник в Москве будет пока всего около плюс 10, то к выходным в столице потеплеет до плюс 15, в Подмосковье - до плюс 12-17. Самая холодная ночь прогнозируется в среду, когда столбики термометров устремятся к нулевой отметке с небольшой вероятностью заморозков в окрестностях города, в другие ночи будет не ниже плюс двух-семи [градусов]", - отметил Тишковец.

Метеоролог отметил, что в ближайшие двое суток метеоусловия в Центральной России будут определяться тыловой частью североатлантического циклона, из-за чего небо останется пасмурным, и не обойдется без кратковременных дождей, а холодные северные ветры позволят столбикам термометров в дневные часы подняться только до плюс 9-11, что на несколько градусов ниже положенной нормы. В ночь на 28 сентября ожидаются финальные осадки, после чего инициативу перехватит скандинавский антициклон, который станет постепенно усиливать свои позиции и сохранит за собой господство в атмосфере региона как минимум на неделю.

Тишковец уверен, что в такой обстановке начнет чаще выглядывать солнце, среднесуточная температура воздуха к 30 сентября вернется в свое климатическое русло, а ко 2 октября окажется на пару градусов выше нормы.