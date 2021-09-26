На Урале определили победителей окружного этапа конкурса "СМИротворец"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Журналисты 13 средств массовой информации стали победителями окружного этапа всероссийского конкурса "СМИротворец" в Уральском федеральном округе. Итоги подвели в Салехарде, сообщили в пресс-службе конкурса в воскресенье.

В начале сентября экспертный совет конкурса определил шорт-лист этапа в округе, в который вошли около 30 СМИ.

"26 сентября в МРЦ "Полярис" в Салехарде прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса "СМИротворец - Урал - 2021". Приветствие лауреатам направил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, отметив исключительно важную роль СМИ в реализации государственной национальной политики. Поздравил победителей главный федеральный инспектор по Ямало-Ненецкому автономному округу Александр Ямохин. Лауреатами конкурса на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений по Уральскому федеральному округу стали 13 СМИ в пяти номинациях", - говорится в сообщении.

Лауреаты получили призы и дипломы "СМИротворца", памятные подарки, цветы, музыкальные поздравления от творческих коллективов Ямала. Обладатели первых мест по Уральскому федеральному округу войдут в шорт-лист федерального этапа конкурса "СМИротворец-2021" и будут состязаться за выход в финал с коллегами из других регионов. Лучших СМИротворцев страны назовут в Москве в конце ноября.

"На сцену за наградами вышли не просто сотрудники изданий-победителей, это еще и представители разных национальностей, - цитирует пресс-служба председателя оргкомитета конкурса Маргариту Лянге. - "СМИротворец" объединяет народы, и сегодня мы в очередной раз убедились в этом. <…> Среди материалов СМИ, вышедших в финал "СМИротворец - Урал - 2021" - масштабные исследования и камерные личные истории, яркие короткие сюжеты и документально-художественные фильмы, исторические и культурно-развлекательные материалы".

Победители окружного этапа

Победителем в номинации "Печать" стала газета "Красная звезда" из Тюменской области за статьи Анны Наумовой. Второе место - у "Областной газеты" из Екатеринбурга с публикацией Станислава Мищенко и Галины Соловьевой. Третье место заняла ямальская газета "Наш город" (Муравленко) с материалом Юлии Сидарюк.

В номинации "Телевидение" золото телеканалу "Ямал-регион" (АНО "Ямал-Медиа") принес фильм Тагны Романовой из цикла "Ясавэй". Кочевник XXI века". Серебро - у Свердловского областного телевидения (Екатеринбург) за программу "Национальное измерение" автора Дарьи Храмцовой. Бронза досталась телеканалу "Тюменские время" за фильм Карлыгаш Закирьяновой о казахах Сибири.

В номинации "Интернет" на первом месте - сеть городских порталов E1.ру из Екатеринбурга с циклом статей Анны Жиловой. Второе место жюри определило коллективу курганской студии Compact.tv за цикл о народах Курганской области, а третье - команде челябинского информационного агентства 74.ру за статьи Дарьи Дубровских и Марии Ивановой.

"Территория ЭТНО" - специальная номинация 2021 года, победу в ней завоевала ГТРК "Ямал" (Салехард) благодаря программе "Ключи от древних ремесел". Второе место - у портала "Культура Урала.рф" (Екатеринбург) за "Новый культурный путеводитель по городам Свердловской области". Третье место получила газета "АиФ-Югра" из Ханты-Мансийска со статьями Леонида Коробцова и Маргариты Стройновой.

Также на церемонии награждения вручили специальный приз конкурса за разностороннее освещение межнациональной темы в радиоэфире, его получило "Радио Ямала" (АНО "Ямал-Медиа"), авторы Анастасия Витязева, Анатолий Терентьев, Юлия Накова, Мария Елтышева и Вера Диденко.