Обозреватель ТАСС Андрей Шитов представит в Москве свою книгу о США

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ведущий обозреватель ТАСС, журналист-международник Андрей Шитов, более 20 лет проработавший в США, представит в понедельник на Московской международной книжной ярмарке печатную версию своей книги "Четверть века в Америке. Записки корреспондента ТАСС".

Год назад книга была опубликована в электронном формате на сервисе ЛитРес, а в июле текущего года издательство АСТ выпустило печатное издание. По словам автора, в рамках презентации своей книги на ярмарке он хотел бы поговорить с читателями об актуальных темах, которые отражены в издании: 11 сентября, уход из Афганистана, массовые расстрелы в учебных заведениях.

"У [44-го президента США Барака] Обамы накатывались на глаза слезы, когда он срывающимся голосом обещал [после массового расстрела детей начальной школы в районе Сэнди-Хук в Нютауне, США в 2012 году], что, ребята, вот сейчас уже все - дошли до края, терпеть больше нельзя, что-то обязательно сделаем. А что-то делать - это значит, прежде всего, ограничивать практически свободный оборот стрелкового оружия. Но они же ничего не сделали, даже после этого. И, конечно, это и профессионально, и лично меня очень задело. Потому что мой сын тогда же учился в начальной школе. И там дети были напуганы просто", - рассказал Шитов ТАСС.

По его словам, его также очень задела тема издевательств над приемными детьми из России в американских семьях. Трагические истории, когда дети гибли от рук приемных родителей, вызывали самый сильный резонанс в России, пояснил автор.

Он также отметил, что в книге отвечает на вопрос - почему американцы не умеют быть счастливыми. "У них в конституции написано - "стремление к счастью". Но они слово "стремление" как-то за скобками оставляют и считают, они по праву рождения должен быть счастливым. А если он несчастен, то он не понимает, как такое вообще может быть, и для него это большая личная трагедия", - сказал Шитов.

Он также подчеркнул, что "книжка написана критически, но и с любовью", а сам автор относится к США и американцам с большим уважением.

О Московской книжной ярмарке

Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) пройдет на площадке Центрального выставочного комплекса "Экспоцентр" (павильон № 5) на Краснопресненской набережной столицы с 24 по 27 сентября. Событие организовано при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Российского книжного союза и правительства Москвы. В деловую программу ММКЯ-2021 включены более 300 мероприятий, свои коллекции представят свыше 200 издательств. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.