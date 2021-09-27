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Северный форум по устойчивому развитию

В Якутии создадут единую информационную систему мониторинга вечной мерзлоты

По словам главы региона Айсена Николаева, система нужна для геокриологического прогноза деградации мерзлоты

ЯКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Единую информационную систему мониторинга состояния вечной мерзлоты создадут в Якутии, сообщил в интервью ТАСС глава республики Айсен Николаев на полях Северного форума по устойчивому развитию, который проходит в Якутске 27-30 сентября.

"Ведутся работы по созданию и ведению единой информационной системы о вечной мерзлоте на базе ее мониторинга для геокриологического прогноза деградации вечной мерзлоты или иных последствий", - сказал Николаев.

В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", молодежный Северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. Основными организаторами являются Северный форум, правительство республики, Северо-Восточный федеральный университет. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичСеверный форум по устойчивому развитию
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