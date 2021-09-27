МВД: предварительное исследование необходимо для создания в РФ цифровых участков полиции

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. "Умные" участковые пункты полиции появятся в России только после научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Об этом сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на запрос ТАСС.

В МВД отметили, что в настоящее время прорабатывается возможность размещения в полицейских участках электронных комплексов, где можно будет в удобном формате найти профилактическую, правовую и другую актуальную информацию о работе правоохранительных органов.

"Планируется проведение соответствующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ одной из образовательных организаций системы МВД России. По их результатам будут решены вопросы внедрения, а также включения в соответствующие нормы положенности обозначенных интерактивных панелей для их размещения во всех участковых пунктах полиции", - говорится в сообщении.

Ранее в МВД сообщали, что "умный" участковый пункт полиции, помимо компьютерной техники, будет включать современные средства связи, в том числе спутниковые системы для отдаленной местности, и систему идентификации правонарушителей с использованием оперативно-справочных учетов. Кроме того, планируется оснастить их системой контроля и управления доступом, видеонаблюдением, в том числе с возможностью удаленного подключения к АПК "Безопасный город".

В настоящее время, по данным МВД, служба участковых уполномоченных полиции насчитывает более 50 тыс. сотрудников. Они раскрывают почти четверть всех зарегистрированных в России преступлений.