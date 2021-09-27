В Хабаровском крае семь районов получат гранты за эффективную работу

ХАБАРОВСК, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края определили семь районов, которые получат поощрительные гранты по итогам комплексной оценки эффективности работы местного самоуправления за прошлый год. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Лидерами по итогам 2020 года в разных группах стали город Хабаровск, Нанайский, Хабаровский, Комсомольский, Амурский, Охотский и Аяно-Майский районы. Они получат гранты в размере от 2,9 до 4 млн рублей", - говорится в сообщении. Гранты распределяются между районами по итогам комплексной оценки эффективности деятельности муниципалитетов, которую завершили в министерстве экономического развития края.

Дополнительные средства муниципалитеты направят на ремонт школ и детских садов, строительство спортивных и детских площадок, ремонт дорог, инфраструктуры, приобретение оборудования и транспортных средств, оказание финансовой поддержки учреждениям социальной сферы. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, в прошлом году районы потратили деньги также на инфраструктуру. Так, администрация района имени Полины Осипенко направляла грант на строительство хозяйственного блока к зданию детского сада в селе Владимировка, власти Амурского района - на приобретение оборудования для школьной столовой.

"Каждый муниципалитет на своей территории прилагает максимум усилий для изменения экономической и социальной ситуации в лучшую сторону. Мы, как экономисты, оцениваем это в цифрах, а население - по реальному изменению качества жизни. Как и в любой деятельности, всегда есть те, кто впереди. Для поощрения эффективных муниципалитетов с 2011 года в крае введена грантовая поддержка", - приводятся в сообщении слова заместителя министра - начальника управления экономического развития территорий Маргариты Бастрикиной.

Показатели оценки эффективности установлены с учетом достижения национальных целей развития РФ. Они отражают то, как муниципалитеты поддерживают малый бизнес, обеспечивают естественный прирост населения и наполняют бюджеты. Один из важнейших показателей - удовлетворенность жителей работой местной власти. Результаты опросов показывают, что в девяти муниципальных образованиях края оценивают эту работу положительно.

Глава Хабаровского района Александр Яц считает, что практика оценки работы муниципалитетов - полезный инструмент в стимулировании их эффективности. "Аналогичную систему стимула мы применяем с 2019 года и в Хабаровском районе для оценки деятельности глав поселений. Ежегодно на эти цели из бюджета района выделяется 1 млн рублей. Три года мы применяем эту практику, она всем понятна, есть стимул, есть стремление к чему-то лучшему", - цитируют в сообщении слова Яца.