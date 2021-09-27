МВД Приамурья депортировало мужчину, отбывшего наказание за содействие терроризму

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Управление МВД по Амурской области депортировало мужчину, который отбыл наказание за преступление террористического характера. Вернуться в Россию экс-заключенный не сможет в течение 30 лет, сообщила в понедельник пресс-служба управления МВД России по региону.

"Сотрудниками подразделения по вопросам миграции УМВД России по Амурской области депортирован иностранный гражданин, отбывший наказание за преступление террористического характера. В отношении данного гражданина принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на 30 лет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подданный одного из государств Средней Азии 1984 года рождения отбывал наказание за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). В 2017 году он, находясь на территории России и являясь приверженцем религиозной идеологии радикального ислама, пропагандировал экстремистские идеи и предпринимал попытки завербовать других граждан для участия в деятельности международной террористической организации на территории Сирии.