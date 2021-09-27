Инфраструктурный кредит в Хабаровском крае направят на строительство тепломагистрали №35

ХАБАРОВСК, 27 сентября. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направят инфраструктурный кредит на строительство тепломагистрали №35 для нового микрорайона Хабаровска. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Хабаровский край получит инфраструктурный бюджетный кредит в размере 3,75 млрд рублей. Край подавал заявку на получение средств на проекты по комплексной застройке микрорайона Ореховая Сопка. Это микрорайон в северной части Хабаровска, там возвели новое жилье и планируется строить еще. Сейчас Ореховая Сопка - главная точка комплексной жилищной застройки в краевой столице.

"Сдерживающим фактором развития микрорайона являлось отсутствие тепломагистрали №35 от хабаровской ТЭЦ-3. Важно, что основная часть предоставляемого краю инфраструктурного бюджетного кредита предусмотрена на строительство тепломагистрали №35. Это даст мощный толчок для развития застройки в этом микрорайоне, на первом этапе предусмотрено введение 660 тыс. кв. м жилья", - приводятся в сообщении слова и.о. первого заместителя председателя правительства края Марии Авиловой.

К разработке проектно-сметной документации на строительство тепломагистрали №35 от ТЭЦ-3 приступили в феврале этого года, уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства. Диаметр проектируемого магистрального трубопровода составит 1 м, протяженность - более 13 км, а пропускная способность - 250 Гкал/ч. Ориентировочно, на весь комплекс работ потребуется 3,2 млрд рублей.

О строительстве дороги и детского сада

Помимо реализации проекта строительства тепломагистрали, средства инфраструктурного кредита планируется направить на строительство дорожной сети на улице Героев Пассаров и детского сада на пересечении улиц Совхозной и Шатова на 320 мест на Ореховой сопке.

В сообщении правительства края уточняется, что заключение соглашения между регионом и правительством РФ о предоставлении средств из федерального бюджета на эти проекты ожидается в этом году. Реализация инфраструктурных проектов запланирована на 2022-2023 годы.

По словам Авиловой, Хабаровский край готовит еще одну заявку, в том числе на второй этап развития микрорайона, который предусматривает расширение объемов строительства жилья более чем 1 млн кв. м.

Инфраструктурные бюджетные кредиты - один из механизмов по поддержке регионов в реализации их инфраструктурных и социально значимых проектов, который был запушен в этом году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Хабаровский край вошел в число 23 субъектов, чьи заявки на инфраструктурные кредиты поддержаны правительством РФ.