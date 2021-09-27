В Новосибирской области более чем на 10% выросло число классов на карантине из-за COVID-19

НОВОСИБИРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Дети в более чем 90 классах школ Новосибирской области переведены на дистанционное обучение из-за обнаружения у учеников коронавирусной инфекции, сообщил на оперативном совещании в понедельник министр образования региона Сергей Федорчук. Неделей ранее на удаленном обучении из-за COVID-19 находились ученики в 80 классах 56 образовательных учреждений.

"По ситуации с коронавирусной инфекцией на сегодня у нас на контроле находятся 48 заболевших в школах: 31 ребенок, 17 учителей. 91 класс у нас на дистанционном обучении. По садам 31 заболевший: 22 ребенка, девять воспитателей, по системе СПО у нас 42 заболевших - семь сотрудников и 35 студентов. На больничном находятся 486 работников системы образования", - сказал он.

Федорчук добавил, что из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ в регионе полностью приостановлена работа одного детского сада и одной школы, частично приостановили деятельность 54 детсадов и 18 школ. Глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов отметил, что в регионе еженедельно фиксируется прирост заболевших ОРВИ. "Что касается коронавирусной инфекции, у нас за прошедшую неделю 1 170 случаев коронавирусной инфекции, что практически на уровне предыдущей недели. Предлагаю рассмотреть вопрос о продлении режима повышенной готовности", - резюмировал он.

Предложение Щербатова поддержал глава региона Андрей Травников.

Ранее сообщалось о том, что режим повышенной готовности в регионе будет действовать до конца сентября. По данным оперативного штаба на утро 26 сентября в регионе зарегистрировано 62 867 случаев коронавируса (плюс 164 за сутки), в том числе у 5 149 детей. 50 076 пациентов полностью выздоровели (плюс 35 за сутки).