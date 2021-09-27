Чупшева: удовлетворенность некоторыми соцуслугами в России выросла на 30-40% в 2021 году

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Удовлетворенность граждан России некоторыми социальными услугами и сервисами увеличилась в 2021 году на 30-40% благодаря реализации механизмов Национальной социальной инициативы. Об этом заявила в понедельник ТАСС глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Мы уже видим положительные замеры, то есть у нас где-то на 30-40% повышается удовлетворенность граждан теми жизненными ситуациями, по которым были выявлены проблемы и барьеры. Каждый регион благодаря этой работе получает обратную связь от людей и может реагировать на проблемы; не увеличивая бюджетные расходы, кардинально улучшать ситуацию", - сказала она.

По словам Чупшевой, в целом по стране процент удовлетворенность социальными услугами и сервисами сейчас составляет 40%. Однако все зависит от конкретного сюжета, например, получения медпомощи, поиска работы через центр занятости или других. "Есть 20 лучших регионов, но опять же нельзя сказать, что по всем направлениям все хорошо", - уточнила она.

Глава АСИ добавила, что первый публичный отчет об удовлетворенности жителей соцуслугами в регионах страны планируется представить до конца ноября 2021 года.

Об инициативе

Национальная социальная инициатива реализуется Агентством стратегических инициатив с 2020 года по поручению президента РФ. Она охватывает сферы образования, здравоохранения, соцобслуживания и трудоустройства. В каждой из сфер выбраны наиболее распространенные жизненные ситуации. Например, устроить ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медпомощь, организовать социальное обслуживание для своего пожилого родственника. Планируется выявлять проблемы по этим направлениям и производить улучшения.

Также эта инициатива должна повысить эффективность работы всех организаций социальной сферы за счет развития государственно-частного партнерства, расширения доступа бизнеса и НКО к оказанию соцуслуг гражданам.

В рамках реализации НСИ будет создан рейтинг качества жизни регионов: он будет составляться на основе оценок, которые местные жители дадут качеству образования, доступности жилья, возможности пройти амбулаторное или стационарное лечение, развитию массовой социальной инфраструктуры: детсадов, школ, досуговых центров, лагерей отдыха для детей.