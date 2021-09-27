Кабмин не поддержал проекты о запрете дистанционки и снижении платы за обучение онлайн

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ не поддержало два депутатских законопроекта, направленных на дополнительное регулирование дистанционного образования и электронного обучения. Тексты официальных отзывов правительства имеются в распоряжении ТАСС.

Первый законопроект внес в Госдуму депутат фракции КПРФ Олег Лебедев в апреле. Автор инициативы предлагал уточнить общие требования к реализации образовательных программ и ввести запрет использования дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в образовательных программах начального общего и основного общего образования. При этом инициатива позволяет использовать такие технологии в системе среднего общего образования, но только по заявлению родителей в письменной форме.

Законопроект также запрещает привлекать младших и средних школьников к экспериментам по разработке, апробации и внедрению новых образовательных технологий, образовательных ресурсов, а также методов или средств обучения и воспитания.

Как отмечается в отзыве кабмина, установление запрета на применение дистанционных технологий в образовании приведет к "необоснованному ограничению" прав учеников на свободу выбора технологий по программам, которые закреплены в федеральном законе.

"Кроме того, принятие соответствующего федерального закона ограничит возможность реализации конституционного принципа общедоступности общего образования в условиях возникновения угроз санитарноэпидемиологического характера, а также при организации образовательной деятельности посредством использования сетевой формы реализации образовательных программ в труднодоступных и отдаленных местностях", - говорится в отзыве правительства. В связи с этим правительство не поддержало законопроект.

Снижение стоимости обучения в случае дистанционки

Второй законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов фракции ЛДПР в прошлом году. Депутаты предлагают снижать стоимость обучения в случае, если в течение двух рабочих недель подряд образование в вузах ведется исключительно посредством электронного обучения. Речь в том числе идет и о вынужденных мерах в случае угрозы возникновения ЧС или введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ или на ее части.

Как отмечается в отзыве кабмина, по закону "образовательные организации свободны в определении образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам", и дистанционные технологии, как и электронное обучение, также являются образовательными технологиями.

"Необходимо также отметить, что запрет на применение исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по некоторым специальностям и направлениям подготовки высшего образования при реализации образовательных программ не означает, что такие технологии не могут быть применены частично. Однако в материалах к законопроекту отсутствует обоснование выбора временного промежутка "более двух недель подряд" для возникновения предлагаемых правовых последствий". - указали в кабмине.

Кроме того, напомнили в правительстве, закон об образовании уже предоставляет возможность профильным организациям снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг. "На основании изложенного законопроект правительством Российской Федерации не поддерживается", - отмечается в документе.