На Алтае введут штрафы за продажу газовых баллончиков детям

БАРНАУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Штрафы от 1,5 до 20 тыс. рублей введут за продажу газовых баллончиков детям в Алтайском крае, где на минувшей неделе погиб десятилетний школьник, надышавшийся газом в заброшенном здании, сообщила пресс-служба Алтайского краевого законодательного собрания в понедельник.

"Газовые баллончики, которые сегодня есть в свободной продаже, приобретаются чаще не как средство самообороны. В последнее время они стали причиной так называемого сниффинга (газовой зависимости), или токсикомании у школьников. Трагический случай увлечения сниффингом произошел в Алтайском крае. <…> Сегодня мы предлагаем изменения в краевой закон об административной ответственности, которые помогут привлекать к ответственности недобросовестных продавцов и предпринимателей, которые продают детям баллончики и другие товары, содержащие сжиженный газ", - цитирует пресс-служба слова председателя комитета по правовой политике регпарламента Дениса Голобородько.

За ограничение продажи для несовершеннолетних безалкогольных тонизирующих напитков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, депутаты проголосовали на прошлой сессии. Теперь они инициируют изменения в закон "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края", которые вводят штрафные санкции. Предложенные поправки в закон устанавливают штрафы для граждан до 1,5 тыс. рублей, а также для должностных и юридических лиц - до 20 тыс. рублей.

"Ожидается, что документ рассмотрят в первом чтении на сессии АКЗС, которая состоится в конце октября", - подчеркивается в пресс-релизе.

Следователи в Алтайском крае 22 сентября возбудили уголовное дело после гибели мальчика, который в компании сверстников надышался газом из баллончика в заброшенном здании одного из сел Мамонтовского района. По данным следствия, пятеро детей в возрасте от 10 до 13 лет приобрели газовый баллончик в одном из розничных магазинов. При вдыхании паров одному из ребят стало плохо, он упал и через некоторое время скончался до приезда врачей. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").