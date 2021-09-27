В Башкирии в более чем 270 школах ввели карантин из-за ситуации с коронавирусом

УФА, 27 сентября. /ТАСС/. В более чем 270 школах Башкирии ввели карантин из-за уровня заболеваемости учеников ковидом. Ограничительная мера применяется в случаях, если выявляются более пяти заболевших в одном учреждении, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анна Казак на оперативном совещании в правительстве республики в понедельник.

"Эпидситуация напряженная по коронавирусу, рост идет, в этой связи мы применяем меры и по школам, потому что детское население активно болеет сейчас. В 730 детских организациях выявлены случаи заболевания. В тех, в которых выявлены более пяти случаев заболевания, классы уходят на карантин. Уже введен карантин в 279 школах, это 768 классов", - сообщила Казак.

В школах и детсадах проводятся рейды, на данный момент проверено 67 организаций, в которых выявлены нарушения, выданы меры по их исправлению, уточнила руководитель ведомства. По данным Роспотребнадзора, эпидемический порог по вирусным инфекциям превышен на 98,4%. Также, по словам Казак, в регионе отмечается снижение соблюдения масочного режима в общественных местах и на транспорте. Глава Башкирии потребовал ужесточить контроль за соблюдением противоэпидемических мер и ограничить проведение массовых мероприятий.

По данным регионального оперштаба, в республике развернуто свыше 5,4 тыс. коек для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. По состоянию на 27 сентября всего подтверждено 65 684 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки 0,5%. Выписано с выздоровлением 56 702 человека.