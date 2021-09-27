В Еврейской автономной области шесть классов закрыли на карантин из-за коронавируса

ТАСС, 27 сентября. Шесть классов в Биробиджане закрыли на карантин из-за коронавируса. Еще семь классов направили на каникулы, чтобы не допустить распространение ОРВИ. Об этом сообщили в понедельник на сайте городской администрации.

"В областном центре уже шесть классов закрыто на карантин по COVID-19. Эта мера направлена на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции среди учащихся. [Кроме того] в гимназии №1 пятеро школьников и в школе №8 двое учащихся отправлены на карантин как контактные", - говорится в сообщении.

Четыре класса в коррекционной школе и три класса в одной из средних школ города ушли на незапланированные каникулы из-за ОРВИ.

"В течение двух недель школьники будут обучаться дома дистанционно. У всех будут взяты тесты на COVID-19. Роспотребнадзор Еврейской автономной области (ЕАО) подготовил необходимые документы и принимает все исчерпывающие меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории образовательных учреждений", - сказал глава Биробиджана Александр Головатый.

С начала пандемии в ЕАО коронавирус выявлен 7 844 раз. Выздоровели 6 571 человек, не справились с болезнью - 368 пациентов. В пресс-службе регионального правительства ТАСС сообщили, что первым компонентом вакцины, по данным на 24 сентября, привиты 38 038 человек. К повторной вакцинации приступил 1 351 житель области, из них прошли ревакцинацию 999 граждан.