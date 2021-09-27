Власти Воронежа начнут штрафовать пассажиров за отсутствие масок в транспорте

ВОРОНЕЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Воронежа из-за роста числа заражений коронавирусом начнут штрафовать пассажиров за нарушение масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин в телеграм-канале в понедельник.

"Количество оперативных бригад по контролю соблюдения масочного режима с участием сотрудников правоохранительных органов должно быть увеличено с двух до пятнадцати, чтобы в течение дня они могли охватить не несколько, а все маршруты общественного транспорта. Прошу горожан отнестись к этому с пониманием, другого способа обеспечить соблюдение масочного режима, наверное, не существует. <...> Мы вынуждены начинать штрафовать не только перевозчиков, но и пассажиров", - сообщил Кстенин.

Он добавил, что в городе усилят контроль за дезинфекцией подвижного состава. Кстенин также призвал работодателей внести корректировки в начало рабочего дня, чтобы снизить скопление людей в общественном транспорте утром и вечером.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области за последнюю неделю среди жителей старше 15 лет почти втрое, на 189,55%, был превышен эпидемический порог по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), в число которых входит коронавирус. Среди школьников в возрасте от семи до 14 лет эпидемический порог превышен на 110,35%, среди детей от трёх до шести лет - на 37,1%, среди детей от рождения до двух лет - на 11,19%. По совокупному населению Воронежской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 120,2%.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 131 097 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 109 539 человек, 5 685 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей.